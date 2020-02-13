Была ли пластика: Ани Лорак взбудоражила сеть новым фото [ Редактировать ]
Ани Лорак опубликовала на своей страничке в Instagram новое сэлфи, чем вызвала бурное обсуждение в соцсети.
Некоторым пользователям пришелся по душе образ певицы в то время, как другие обсуждали количество пластических операций, которые якобы сделала Ани.
"Интересно, сколько уже пластики сделано?", "Стала как все, одним лицом", "Какая разница! Она прекрасна!", "Какая красивая", "На каком фильтре делаете такие шикарные селфи?" - пишут в комментариях пользователи.
К слову, артистка часто балует своих подписчиков яркими образами.
Ранее украинская певица Настя Каменских (NK) также взбудоражила фанатов новым фото.
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