Зараженных коронавирусом украинцев на карантин отправят в Обухов. Об этом сообщил депутат районного совета Владимир Тимченко в Facebook.

Предупреждение выглядит так:

"!!! Обухивщина SOS !!!Появилась информация, что предусматривается размещение на время карантина (21 день) от возможного заражения коронавируса, жителей Украины, которые возвращаются из Китая в Обуховском районе, на базе санатория "Пролисок", который расположен в поселке Козин".

Он добавил, что председатель Обуховского районного совета Лариса Ильенко по требованию 1/3 депутатов районного совета срочно созывает внеочередную сессию, главным вопросом которой будет недопущение размещения карантинного центра в густонаселенном регионе.

"Необдуманные решения могут привести страшну эпидемию, ведь логично размещения данного учреждения подальше от поселений граждан и в специализированных заведений", - говорится в сообщении депутата.

Раньше сообщалось о том, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.