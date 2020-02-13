Смертельный коронавирус: где будет проходить карантин инфицированных украинцев [ Редактировать ]
Зараженных коронавирусом украинцев на карантин отправят в Обухов. Об этом сообщил депутат районного совета Владимир Тимченко в Facebook.
Предупреждение выглядит так:
"!!! Обухивщина SOS !!!Появилась информация, что предусматривается размещение на время карантина (21 день) от возможного заражения коронавируса, жителей Украины, которые возвращаются из Китая в Обуховском районе, на базе санатория "Пролисок", который расположен в поселке Козин".
Он добавил, что председатель Обуховского районного совета Лариса Ильенко по требованию 1/3 депутатов районного совета срочно созывает внеочередную сессию, главным вопросом которой будет недопущение размещения карантинного центра в густонаселенном регионе.
"Необдуманные решения могут привести страшну эпидемию, ведь логично размещения данного учреждения подальше от поселений граждан и в специализированных заведений", - говорится в сообщении депутата.
Раньше сообщалось о том, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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