14 февраля: красивые валентинки и смс-поздравления [ Редактировать ]
14 февраля в Украине и в мире отмечают День влюбленных. В этот праздник принято поздравлять свою вторую "половинку", дарить подарки и просто проводить время в романтической атмосфере. А если у вас по каким-то причинам нет пары, возможно этот день станет хорошим поводом, чтобы признаться кому-то в чувствах.
А мы собрали для вас красивые "валентинки" и смс-поздравления с праздником.
С днем прекрасным,
С Днем влюбленных
Поздравляю я тебя!
От души большого счастья
Пожелаю я, любя!
Пусть любовь не угасает,
Огоньком в душе горит,
И в глазах пускай сияет,
В сердце свет пускай хранит!
В День святого Валентина
Все волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.
С Днем влюбленных поздравляю.
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!
В День святого Валентина
Принято дарить любовь.
Я дарю тебе сердечко,
Ну а в нем моя любовь.
Как клубничка - страстная,
Как мишутка - няшная,
Сладкая, воздушная,
Мягкая и вкусная.
В этом розовом сердечке
Кроме теплых, нежных слов,
Я вложу еще, конечно,
Для тебя свою любовь.
Пусть она тебя согреет
В этот зимний ясный день,
Поцелуй на щечках тлеет,
Прогоняя грусти тень.
Поцелуев, обнимашек,
Наслажденья до мурашек
И любви взаимной, чистой,
Словно солнышко лучистой!
Самых сладких вечеров,
Бесконечно нежных слов,
Удовольствия лавину.
С днем святого Валентина!
В конце зимы, когда все ждут весны,
Встречает нас февральский день любви.
В День всех влюбленных хочу я пожелать
Жить в счастье, улыбаться и мечтать,
Мгновеньем наслаждаться и любить,
И рядом с любящими нас сердцами быть.
Пусть расцветает все вокруг от нежных слов,
И заполняет воздух аромат цветов!
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