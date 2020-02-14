14 февраля в Украине и в мире отмечают День влюбленных. В этот праздник принято поздравлять свою вторую "половинку", дарить подарки и просто проводить время в романтической атмосфере. А если у вас по каким-то причинам нет пары, возможно этот день станет хорошим поводом, чтобы признаться кому-то в чувствах.

А мы собрали для вас красивые "валентинки" и смс-поздравления с праздником.

С днем прекрасным,

С Днем влюбленных

Поздравляю я тебя!

От души большого счастья

Пожелаю я, любя!

Пусть любовь не угасает,

Огоньком в душе горит,

И в глазах пускай сияет,

В сердце свет пускай хранит!

В День святого Валентина

Все волшебно и красиво:

В романтических сердечках,

В лепестках, конфетах, свечках.



С Днем влюбленных поздравляю.

Пусть любовь преград не знает,

А февральская метель

Не испортит этот день!

В День святого Валентина

Принято дарить любовь.

Я дарю тебе сердечко,

Ну а в нем моя любовь.



Как клубничка - страстная,

Как мишутка - няшная,

Сладкая, воздушная,

Мягкая и вкусная.

В этом розовом сердечке

Кроме теплых, нежных слов,

Я вложу еще, конечно,

Для тебя свою любовь.



Пусть она тебя согреет

В этот зимний ясный день,

Поцелуй на щечках тлеет,

Прогоняя грусти тень.

Поцелуев, обнимашек,

Наслажденья до мурашек

И любви взаимной, чистой,

Словно солнышко лучистой!



Самых сладких вечеров,

Бесконечно нежных слов,

Удовольствия лавину.

С днем святого Валентина!

В конце зимы, когда все ждут весны,

Встречает нас февральский день любви.

В День всех влюбленных хочу я пожелать

Жить в счастье, улыбаться и мечтать,



Мгновеньем наслаждаться и любить,

И рядом с любящими нас сердцами быть.

Пусть расцветает все вокруг от нежных слов,

И заполняет воздух аромат цветов!

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