Потерять ребенка - один из главных страхов каждого родителя. Но, всегда стоит помнить, что многое зависит именно от родителей. О том, как нужно себя вести, чтобы не стать жертвой неприятной ситуации, пишет эксперт, психолог, консультант и тренер по вопросам безопасности детей Елена Лизвинская на своей странице в Facebook.

Так, Елена отметил, что одна из самых больших ошибок, которую часто совершают родители и взрослые - запрет кричать детям.

"В нашей стране запрещают везде и всегда. Каждый день ребенок десятки раз слышит фразы: "Не ори!", " Не кричи!", "Чего ты разорался!" и все такое прочее в этом духе. Дома от родителей, в машине, в магазине, на детской площадке, в детском саду, в школе, на прогулке. А именно умение закричать, привлечь внимание и позвать на помощь спасает жизнь", - пишет психолог.

Также Елена Лизвинская дала ряд рекомендаций и правил, что делать в людных местах, чтобы не потерять ребенка:

Напомним, в киевском метро женщина пыталась похитить чужого ребенка. Также на Крещатике похитили и увезли в неизвестном направлении девочку-подростка