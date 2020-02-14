В пятницу, 14 февраля, Билли Айлиш опубликовала песню, которая стала заглавной композицией для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда. Песня получила название "No Time To Die".

"Записать песню для фильма из такой легендарной серии - это большая честь для меня. Джеймс Бонд - самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке", - сообщила певица.

18 февраля на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне Билли Айлиш впервые исполнит композицию "No Time To Die" живьем.

"Не время умирать" станет 25-м фильмом бондианы, роль британского спецагента в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг. Режиссером картины выступил Кэри Фукунага. Музыку к фильму написали Ханc Циммер и бывший гитарист The Smiths Джонни Марр.

9 апреля 2020 года состоится премьера фильма.

Ранее мы писали о том, что умерла девушка Джеймса Бонда. А легендарное авто Джеймса Бонда выставят на продажу.

А также читайте о том, как 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.