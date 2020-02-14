No Time To Die: Билли Айлиш выпустила песню к фильму про Джеймса Бонда [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, Билли Айлиш опубликовала песню, которая стала заглавной композицией для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда. Песня получила название "No Time To Die".
"Записать песню для фильма из такой легендарной серии - это большая честь для меня. Джеймс Бонд - самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке", - сообщила певица.
18 февраля на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне Билли Айлиш впервые исполнит композицию "No Time To Die" живьем.
"Не время умирать" станет 25-м фильмом бондианы, роль британского спецагента в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг. Режиссером картины выступил Кэри Фукунага. Музыку к фильму написали Ханc Циммер и бывший гитарист The Smiths Джонни Марр.
9 апреля 2020 года состоится премьера фильма.
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