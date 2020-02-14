Модные тренды меняются не только из года в год, но и от сезона к сезону. В сфере дизайна интерьера гнаться за ними не разумно. Но если в ближайшем будущем вы затеяли освежить жилище, то почему бы не использовать при этом самые последние из модных тенденций и самые инновационные из функциональных решений?

В новом, 2020 году, несмотря на то, что он только начался, уже давно сформированы несколько модных направлений, которые активно пользуются дизайнера. В отношении кухни ними стали: матовые фасады без фурнитуры, использование оригинальных материалов для столешницы, натуральность, разноплановость мебели и минимализм. Все эти предметы и асессуары можно выбрать и купить через товарный агрегатор - Vse.ua.

Если вы обладатель небольшой кухни, то такой дизайнерский прием как покупка гарнитура без ручек поможет вам существенно расширить полезное пространство. Главная концепция оформления интерьера в наше время - сделать его максимально функциональным. Технология "Push-to-Open" давно используется ведущими производителями мебели и завоевала массу положительных отзывов со стороны покупателей. Наигранный глянец уже давно устарел и стильным шкафам без ручек нужно более современное оформление - матовое. В качестве материала может быть использован шпон, это еще один дизайнерский прием, набирающий популярности в 2020 году.

Оригинальность материал подразумевает использование не синтетических новшеств, а скорее проявления нестандартного подхода к задействованию того или иного сырья. К примеру, мы все привыкли к тому, что кухня сделана из дерева, а ее столешница из искусственного износостойкого материала или камня. Но что если поменять их местами. Деревянная столешница гарнитура с каменными фасадами - это действительно что-то новенькое. В одном интерьере можно сочетать оригинальные дизайнерские столешницы для кухонных шкафчиков и стола, создавая интересный контраст.

Чем больше мы приближаемся к футуристическому будущему из фильмов, тем больше натуральных материалов возвращается в нашу жизнь. Все оказалось в точности да наоборот, и современные варианты дизайна переполнены натуральным сырьем, а не пластиком, алюминием и фольгой как было изображено в фильмах конца 80-х.

Еще одной тенденцией можно считать мебель, которая собрана абсолютно из разных наборов. Покупать готовые кухни уже не модно. Намного интереснее с точки зрения дизайнеров будет использовать несколько предметов из разных стилей в одном интерьере. Они, конечно же, будут сочетаться между собой, когда картинка будет завершена, но на этапе выбору и покупки, такая задача может показаться немного странной. Представьте, что рядом с изысканным деревянным столом из массива на 8 персон вдруг расположить уличные стулья из пластика, да еще и винтажный буфет в стиле прованс. Заниматься таким оформление лучше под чутким руководством дизайнера.

Минимализм стал популярен достаточно давно, и за последние несколько лет только закрепил за собой почетное звание модной тенденции. С такими темпами этот вид дизайна можно будет отнести к “неумирающей” классике. Но на самом деле все это опять-таки ради вашего удобства и расширении свободного пространства в одном из самых функциональных помещений в доме.