Зеленский почтил память воинов-афганцев [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, накануне Дня чествования участников боевых действий на территории других государств президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинцев, погибших во время войны в Афганистане.
Об этом сообщили в пресс-службе президента.
"Глава государства принял участие в памятной церемонии, состоявшейся у Мемориального комплекса гражданам Украины, погибшим в Афганистане", - говорится в сообщении.
Вместе с воинами почетного караула Владимир Зеленский возложил цветы к скульптуре в мемориале.
Участники церемонии почтили память павших граждан Украины минутой молчания.
Напомним, 15 февраля в Украине отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств. Он посвящен памяти военнослужащих и воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территории иностранных государств.
Именно в этот день в 1989 году из Афганистана были выведены последние советские войска.
Известно, что на территории Афганистана выполняли служебные обязанности более 160 тысяч украинских военных, более 3 тысяч из которых погибли.
Ранее сообщалось, что Зеленский исключил Богдана из состава СНБО.
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