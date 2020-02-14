В пятницу, 14 февраля, на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности заместитель министра обороны Александр Полищук заявил, что в Украине не намерены отказываться от призыва на срочную службу. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас пока нет планов по отказу от призыва", - сказал Полищук.

По его словам, в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в ВСУ с 18 лет.

При этом в текущем году, несмотря на законодательные нормы, министр обороны Андрей Загороднюк заявил о том, что прием в ряды ВСУ призывников 18- и 19-летнего возраста будет происходить исключительно с их согласия.

Раньше сообщалось о том, что в армию будут забирать прямо со школьной скамьи. А также в Украине хотят сократить срок призыва на срочную службу. Также Кабинет министров Украины урегулирует вопрос срочной службы в армии парней 18-19 лет.

Кроме того, в армии введут электронные военные билеты. Их тестирование начнется в течение года.