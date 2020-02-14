В Канаде нашли свидетельства существования "жнеца смерти" [ Редактировать ]
Thanatotheristes degrootorum. Illustration by Julius Csotonyi
На территории канадской провинции Альберта палеонтологи нашли останки ранее неизвестного вида динозавров. Анализ остатков черепа существа показал, что существо принадлежит к новому виду тираннозавров. Об открытии сообщает блог канадского Музея динозавров.
Ящер получил яркое и запоминающееся имя - Thanatotheristes degrootorum (Жнец Смерти). Ученые считают, что это идеальное имя для динозавра, который находился на вершине пищевой цепочки и буквально сеял смерть.
Жнец жил в Меловом периоде, приблизительно 79,5 миллиона лет тому назад. Ящер был внушительно высок - почти 2,4 метра, в длину от кончика хвоста до морды - около восьми. Машина для убийства обладала рядом зубов, длиной до семи сантиметров каждый.
Команда ученых со своей находкой. Фото Cretaceous Research
В отличие от других представителей рода жнец был настоящим панком - его голову украшали вертикальные гребни, проходящие по всей длине верхней челюсти.
Тираннозавры - род плотоядных динозавров из группы целурозавров подотряда тероподов. Ящеры были двуногими хищниками, имевшими массивный череп, уравновешенный с помощью длинного, тяжелого и жесткого хвоста. В массовой культуре, в основном благодаря фильму "Парк Юрского Периода", считается самым жестоким и смертоносным динозавром.
Ежегодно в мире находят все больше и больше останков динозавров. К примеру необычного ящера-утку открыли в Техасе. А в пустыне Марокко нашли останки динозавра с очень опасным хвостом.
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