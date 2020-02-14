Киевлян оригинально поздравили с Днем влюбленных [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, в мире отмечают День святого Валентина. В этот день влюбленные признаются друг другу в чувствах, обмениваются подарками и устраивают романтические ужины. Кто-то выражает чувства своими словами, а кто-то выискивает в интернете оригинальные поздравления.
К самому романтическому празднику года журналисты киевского новостного сайта 44.ua создали собственную подборку шуточных открыток с признанием в любви.
Раньше мы писали о приметах на 14 февраля: что категорически нельзя делать в день святого Валентина.
Читайте также о лучших оригинальных идеях подарков на День святого Валентина.
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