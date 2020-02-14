У світі відзначають день святого Валентина [ Редактировать ]
Сьогодні день святого Валентина. За легендою, ідеться про священика на ім'я Валентин, який жив у третьому столітті та вінчав закоханих попри заборону римського імператора Клавдія Другого - той не дозволяв одружуватися під час військової служби.
Пастора стратили, але він залишив прощальне послання своїй коханій - дочці тюремника, підписавшись "твій Валентин".
На згадку про таке закохані дарують одне одному валентинки та інші романтичні подарунки. У багатьох країнах цього дня також влаштовують масові весілля або заручини.
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