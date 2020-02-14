У Києві чекають на візит американських сенаторів [ Редактировать ]
Троє американських сенаторів прибудуть сьогодні до Києва. Українську столицю відвідають демократ Кріс Мерфі й республіканці Рон Джонсон і Джон Баррасо.
У сенаті вони відповідають за співпрацю у сфері європейської та регіональної безпеки. У спільній заяві напередодні візиту зазначили: планують зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
І наголосили: мета поїздки - підтвердити, що Україна залишається стратегічним союзником Вашингтона.
по теме
США ввели нові санкції проти Росії
Сполучені Штати запровадили обмежувальні заходи проти трьох російських організацій. Це провідні підприємства оборонної галузі
Троє американських сенаторів їдуть до Києва
Українську столицю відвідають демократ Кріс Мерфі й республіканці Рон Джонсон і Джон Баррасо
США виділять $800 млн на боротьбу з російською пропагандою
Вашингтон виділить майже 800 мільйонів доларів на боротьбу з російською пропагандою. Про це повідомили в посольстві України в США
Сенат виправдав Дональда Трампа у справі про імпічмент
Главу Білого Дому звинувачували за двома статтями - зловживання владою та перешкоджання роботи Конгресу США
Дональд Трамп виступив зі щорічним зверненням до Конгресу
Дональд Трамп виступив зі щорічним зверненням до Конгресу та громадян США. Про що говорив? І про які тези шоковані телекоментатори сказали, що такого в історії ще не було?