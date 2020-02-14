Зеленский созвонился с Путиным: в Кремле озвучили подробности [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Появилась информация о том, что обсудили политики. Об этом рассказали в Кремле.
"Президент России акцентировал важность полной и безусловной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности”, - указано в сообщении.
Он и также обсудили вопросы, которые касаются поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию
"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны”, - отметили в Кремле.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский исключил Богдана из состава СНБО.
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