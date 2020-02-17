5 обстрілів українських позицій зафіксовано минулої доби на Донбасі. Російські найманці били по українських захисниках - зокрема і з заборонених видів озброєння.

Із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї бойовики вели вогонь по захисниках Лебединського, Мар'їнки, Новолуганського та Кримського. В українському війську минулося - без втрат.