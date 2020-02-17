На Донбасі бойовики не припиняють збройних провокацій [ Редактировать ]
5 обстрілів українських позицій зафіксовано минулої доби на Донбасі. Російські найманці били по українських захисниках - зокрема і з заборонених видів озброєння.
Із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї бойовики вели вогонь по захисниках Лебединського, Мар'їнки, Новолуганського та Кримського. В українському війську минулося - без втрат.
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