У Києві затримали кримінального авторитета, який за часів Януковича тероризував підприємців Запоріжжя. Про це напередодні повідомили в поліції. Євген Анісімов перебував у міжнародному розшуку майже 6 років. Останнім місцем його переховування був орендований будинок у Конча-Заспі. Його затримали внаслідок спільної операції Нацполіції та спецпризначенців КОРДу.

Під орудою Анісімова бандити вимагали гроші в бізнесменів і незаконно зберігали та переробляли зброю. Затриманого звинувачують за шістьма статтями. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.