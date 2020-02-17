У Києві затримали кримінального авторитета часів Януковича [ Редактировать ]
У Києві затримали кримінального авторитета, який за часів Януковича тероризував підприємців Запоріжжя. Про це напередодні повідомили в поліції. Євген Анісімов перебував у міжнародному розшуку майже 6 років. Останнім місцем його переховування був орендований будинок у Конча-Заспі. Його затримали внаслідок спільної операції Нацполіції та спецпризначенців КОРДу.
Під орудою Анісімова бандити вимагали гроші в бізнесменів і незаконно зберігали та переробляли зброю. Затриманого звинувачують за шістьма статтями. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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