Війська Башара Асада встановили контроль над повстанською територією у Сирії [ Редактировать ]
Урядові війська Башара Асада встановили контроль над більшою частиною провінції Алеппо у Сирії. Останні шість років на цій території базувалися сили повстанців.
На контрольованій Асадом трасі Алеппо-Дамаск російська військова поліція почала встановлювати контрольно-пропускні пункти. Росія позиціонує себе як миротворець у регіоні. Водночас, як повідомляє AlJazeera, сили Асада захопили частину Алеппо завдяки російським авіаударам по сирійських містах. Туреччина закликала припинити атаки і направила військових для посилення своїх спостережних пунктів у сусідньому Ідлібі.
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