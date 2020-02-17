Урядові війська Башара Асада встановили контроль над більшою частиною провінції Алеппо у Сирії. Останні шість років на цій території базувалися сили повстанців.

На контрольованій Асадом трасі Алеппо-Дамаск російська військова поліція почала встановлювати контрольно-пропускні пункти. Росія позиціонує себе як миротворець у регіоні. Водночас, як повідомляє AlJazeera, сили Асада захопили частину Алеппо завдяки російським авіаударам по сирійських містах. Туреччина закликала припинити атаки і направила військових для посилення своїх спостережних пунктів у сусідньому Ідлібі.