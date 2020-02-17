В Китае людям запретили выходить из дома [ Редактировать ]
В Китае, в провинции Хубэй, где произошла вспышка смертельного коронавируса Covid-19, местным жителям власти запретили покидать свои дома. Об этом сообщает South China Morning Post.
В провинции людям запретили передвигаться по улицах как самостоятельно, так и на любом виде транспорта. В этот список не входят только машины полиции и экстренные службы.
Также, местным жителям запретили играть группами в маджонгу или в карты. За то, что жители нарушили правила, их могут задержать на десять суток.
Напомним, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Соединенные Штаты решили провести эвакуацию своих граждан. А также, на другом лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса. 83-летняя женщина оказалась первой зараженной.
Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Мы писали, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.
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