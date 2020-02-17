Украинская авиакомпания "Роза ветров" (Windrose) решила запустить по стране ежедневные внутренние рейсы с апреля 2020. Она свяжет крупные города - Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одессу и Николаев. Такеж, в скором времени сюда прибавится Ивано-Франковск. Об этом говорится на странице авиакомпании в соцсети.

"Я мечтал построить комфортную программу внутренних перевозок давно... Однако этого сделать не удалось. Но мечта осталась и таки дождалась своего часа, чтобы в конце стать реальностью. В этом году мы запускаем новую внутреннюю программу, которая будет соединять крупные города нашей страны удобным и быстрым авиасообщением", - заявил гендиректор Windrose Владимир Каменчук.

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Теперь из Киева в Днепр можно добраться от 719 грн, из Киева в Харьков - также от 719, из Запорожье в Киев – от 607 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиакомпания SkyUp решила приостановить выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. С 1 февраля рейсы прекращены из-за запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Ранее сообщалось, что семью сняли с рейса из-за крупного скандала. Также мы писали о том, что популярный лоукостер SkyUp Airlines запускает новые рейсы из Одессы в Тбилиси.