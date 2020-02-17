Поставки оружия для ВСУ: какую технику получили в Украине [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины в 2019 году получили более 7,4 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабинета министров отчете Минобороны.
В рамках выделенного финансового ресурса в течение 2019 года в войска (силы) ВСУ поставлено 7 тыс. 436 единиц нового и модернизированного ОВТ и изделий специального назначения (в 2018 году - 6764 единицы).
В оборонном ведомстве отметили, что в войска были поставлены:
- 162 единицы переносных ракетных комплексов (Стугна, Корсар);
- 24 единицы самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика);
- 451 единица минометов (82 мм, 60 мм);
- 42 единицы бронетанкового вооружения (БТР-4, БТР-3, БТР-70Ди, БМП-1, ONCILLA);
- 806 единиц автомобильной техники (КрАЗ, МАЗ, Козак, Варта);
- 64 единицы беспилотных авиационных комплексов (Фурия, Лелека, PD-1);
- 22 ед. самолетов (МиГ-29, Су-27) и вертолетов (Ми-8, Ми-2);
- 18 единиц радиолокационных станций; 5 единиц боевых катеров (Island, МБАК, Кентавр);
- 23 единицы станций РЭБ ( Нота, Буковель, Р-330TRC, Мандат);
- 635 единиц средств связи.
Также в Минобороны раскрыли количество поставленных в войска ракет и боеприпасов.
"Поставлено ракет и боеприпасов: 300-миллиметровых реактивных снарядов Р624 Ольха (первая партия) - 48 штук; 152-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд к пушкам Гиацинт - 2160 штук; стартовые пороховые заряды к 73 мм СПГ-9: к ОГ-9 - 42000 штук; к ПГ-9 - 60 000 штук; подрывники ГО-2 - 41 000 штук", - говорится в документе.
Кроме того, на предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса отремонтировано 507 единиц вооружения и военной техники: самолет Ил-76 - 1 единица; бронетанковая техника - 458 единиц; ракетно-артиллерийское вооружение - 48 единиц.
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