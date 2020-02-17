В інтернеті вже шириться інформація, що людей з Китаю можуть привезти в один із санаторіїв Львівщини у селищі Шкло. Місцеві жителі вийшли на акцію протесту. Мовляв, заклад розташований надто близько до житлових будинків.

Працівники санаторію запевнили: технічно поселити там людей на карантин неможливо. Заклад треба підготувати, а на це піде щонайменше півтора тижня.

Голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький заявив: жодної офіційної інформації від МОЗ про поселення людей із Уханя на території області не отримував.