На Львівщині протестують проти можливого карантину українців з Китаю [ Редактировать ]
В інтернеті вже шириться інформація, що людей з Китаю можуть привезти в один із санаторіїв Львівщини у селищі Шкло. Місцеві жителі вийшли на акцію протесту. Мовляв, заклад розташований надто близько до житлових будинків.
Працівники санаторію запевнили: технічно поселити там людей на карантин неможливо. Заклад треба підготувати, а на це піде щонайменше півтора тижня.
Голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький заявив: жодної офіційної інформації від МОЗ про поселення людей із Уханя на території області не отримував.
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