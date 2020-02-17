Спортивний ажіотаж на Харківщині. У містечку Лозова діти масово записуються на секції з фуболу, боротьби, тенісу. Але особливо популярне плавання. Звідки такий інтерес до спорту - розкаже Світлана Шекера.

У свої 13 Герман Гаража - майстер спорту з плавання. Дитина, яку привезли в басейн п'ять років тому на інвалідному візку, тепер гордість Лозівської дитячої спортивної школи. Виборює призові місця навіть на змаганнях серед дорослих. Готується до міжнародних cтартів.

"Я на домашнем обучении, я в школу не хожу уже три года. Оно помогает мне укреплять мое здоровье, и ну я общаюсь с помощью плавания с людьми, потому что без плавания я редко куда. Ну как, я гуляю, но тренировки мне дают какое-то общение", - говорить Герман Гаража, майстер спорту з плавання.

У Лозовій плавання стало дуже популярним після реконструкції басейну. Сильна школа - тут була з 1970, а от коли на довгі п'ять років басейн закрили, діти й тренери опанували "сухе" плавання. Таку собі імітацію запливів без води.

"Мы занимались в сухом зале. Отжимания, и да. Мы играли и все остальне. Потом, когда открыли этот бассейн. Когда ты вернулся в бассейн, за два года, когда строили бассейн, то ты, сложно было дуже плавать. Хочется вернуть результаты, а так было дуже сложно", - говорить Єгор Лук'яненко, учень Лозівської дитячої спортивної школи.

Тепер у райцентрі стільки охочих плавати, що доводиться влаштовувати відбір.

"Самые перспективные, талантливые, трудолюбивые достигают спортивных высот. Выполняют разряды спортивные, улучшают свое мастерство", - говорить Ірина Строганова, тренерка з плавання.

Відремонтований басейн дозволяє приймати змагання. А ще у дитячій спортшколі районного центру для пів тисячі дітей є на вибір і футбол, і боротьба, і теніс, і навіть черлідинг. Бо два роки тому про малих подбали, розпочавши реконструкцію.

"Развитие спорта - это должно быть приоритетом у каждого государства, и в каждой стране, потому что именно от спорта, от звездочек спортивных формируется имидж страны. Нам всем очень приятно, мы все очень гордимся, когда государственный флаг и государственный гимн звучит на олимпе или на других международных соревнованиях, но для того, чтобы он звучал чаще, нужно делать больше полезных дел. Именно этим мы и занимаемся", - говорить Юлія Світлична, депутат Харківської облради.

А на цьому стадіоні, після реконструкції, у футбол можна грати і вболівати за своїх цілий рік, за будь-якої погоди.