В Україні згадують початок кривавого протистояння між активістами та силовиками [ Редактировать ]
Сьогодні шості роковини трагічних подій Революції Гідности. Саме 18 лютого 2014 року почалося найкривавіше протистояння між активістами та силовиками.
Зранку протестувальники пішли до Верховної Ради - вимагали обмежити повноваження президента Януковича. Перші сутички розпочалися на Шовковичній та Кріпосному провулку.
Вже ввечері силовики прорвали барикади та витіснили протестувальників з урядового кварталу вглиб Майдану. Почався штурм, під час якого спалахнув Будинок профспілок. Там протестувальники тоді розгорнули госпіталь. 18 лютого загинули 20 активістів Євромайдану.
по теме
В Україні згадують трагічні події на Майдані
Зранку протестувальники пішли до Верховної Ради - вимагали обмежити повноваження президента Януковича. Перші сутички розпочалися на Шовковичній та Кріпосному провулку
У Києві обговорили хід розслідування злочинів на Майдані
Коли завершать розслідування справ Майдану?
Справи Майдану: у ДБР анонсували зустріч із родичами загиблих
Коли розслідують справи Майдану - відповіді на це запитання сьогодні вимагали родичі "героїв Небесної сотні". Напередодні чергової річниці трагічних подій - вони вже вдруге зустрілися із представниками ДБР.
В Івано-Франківську вшанували пам'ять загиблих у боях за Дебальцеве
В Івано-Франківську відбулася акція пам'яті українських бійців, які загинули в боях за Дебальцеве. Згадати загиблих зібралися сотні прикарпатців
У Харкові за підтримки Юлії Світличної вшановували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів
31 рік тому, останні підрозділи радянських військ залишили територію Афганістану - за офіційними даними, під час тієї війни загинуло більше трьох тисяч українців