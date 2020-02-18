Тонула во льду: рабочие спасли собаку, которая оказалась волком [ Редактировать ]
Трое рабочих из Эстонии спасли провалившегося под лед волка, будучи уверенными, что это собака. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей страничке в Facebook.
"Рандо Карцепп, Робин Силламяэ и Эрки Вали занимались дноуглубительными работами, когда заметили, как кто-то, выглядящий как собака, борется за жизнь в замёрзшей реке Пярну. Животное пыталось перейти реку, но провалилось под лёд и остро нуждалось в человеческой помощи", - говорится в сообщении.
Рабочие вытащили животное на берег, завернули в полотенце и посадили в машину, чтобы оно согрелось.
Мужчины решили отвезти "собаку" к ветеринару. Все время, пока они ехали в машине, "собака" спала, положив голову одному из рабочих на колени.
Проведя осмотр, врачи усомнились в том, что это "собака", поскольку у животного была слишком жёсткая шерсть и весило оно больше среднестатистического пса.
Чтобы прояснить ситуацию, врачи пригласили охотника, который сообщил, что рабочие спасли не собаку, а молодого волка.
Барахтаясь в ледяной воде, волк обессилел, и поэтому дал себя спасти, когда мужчины пришли ему на помощь.
Пару дней волк провел в клинике, после чего его выпустили обратно в дикую природу, надев на шею GPS-трекер.
К слову, в Черкасской области беспризорные собаки терроризируют людей.
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