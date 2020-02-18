Місто Городище на Черкащині вже кілька місяців тероризують зграї безпритульних собак. Мало не щотижня містяни скаржаться на напади тварин і погрожують самотужки розправитись із чотирилапими, якщо міська влада не візьметься розв'язати проблему цивілізовано.

Валентин Горідько працює викладачем у Городищенському технікумі. Та нині йому не до пар та студентів, щодня змушений ходити у лікарню на процедури. Минулого тижня, посеред білого дня, на нього напала зграя собак. Каже, від шоку - і досі не відійшов.

"А якби на моєму місці була дитина - вона б не відбилася, а у нас тут центр міста і постійно діти гуляють і без батьків і з батьками, не дай Боже", - говорить Валентин Горідько, житель Городища.

У Городищі це вже не перший випадок за останні кілька місяців. Вікторія теж мало не стала жертвою безпритульних псів. Жінка переконана - кількість бродячих собак зростає з вини людей. Проблему ж має розв'язувати міська влада.

"Програма мінімум - провести подворий облік цих собак, реєстрацію їх власників, щоб оці собаки не з'являлись і численність безпритульних не збільшувалась. Щоб людина, беручи собаку наперед продумувала - робити це чи ні, так само виганяючи за поріг, щоб думала - робити це чи не робити", - говорить Вікторія Гаращенко, житель Городища.

Обурені жителі вже не раз зверталися до міських чиновників. Кілька років тому райцентрові пропонували ухвалити обласну програму зі стерилізації. Та Городище відмовилось. Але місяць тому місто таки уклало договір на стерилізацію.

"Недешева послуга - 150 грн відлов однієї собаки, 600 гривень стерилізація, вакцинація і кліпса. Тобто пощитайе одна собака обходиться 750 гривень, це дорого, я не вважаю, що це дешево, але який вихід", - говорить Володимир Мірошник, міський голова Городища.

Та поки чиновники зволікали - містяни почали самотужки регулювати популяцію дворових тварин. Зоозахисники показують жахливі наслідки цієї "боротьби". У муках гинуть не тільки безхатьки, а й домашні чотирилапі.

"Це зараз місце злочину. Є отруєна собака, яку знайшли о пів на шосту ранку, якщо не помиляюсь".

Нині єдиний вихід із ситуації, кажуть зоозахисники - це якнайшвидше створення у місті притулку для таких тварин. Мовляв, це убезпечить і людей, і собак одне від одного.