Женщина заперла собаку в камере хранения магазина [ Редактировать ]
В Киеве, в магазине "АТБ" на Чоколовском бульваре произошел необычный случай, который возмутил прохожих. Так, в камере хранения оставили собаку. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Наши небезразличные читатели позвали охранника, который ответил, что это нормальное явление, собака не задохнется, и такое происходит часто. Администрация магазина так же никак не отреагировала на инцидент. Читатели оставили жалобу, сказали, что будут следить, что маловероятно.
Когда пришла горе-хозяйка, ответила, что её собака, что хочет, то и делает. Оттолкнула читательницу, и ушла.
Мало того, что животное получило стресс, так после этого вы туда положите продукты.
Ранее в сети активно обсуждают скандальную ситуацию с народным депутатом Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Евгением Брагаром. Так, эфире одного из телеканалов депутат посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
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