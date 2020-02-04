В Киеве, в магазине "АТБ" на Чоколовском бульваре произошел необычный случай, который возмутил прохожих. Так, в камере хранения оставили собаку. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Наши небезразличные читатели позвали охранника, который ответил, что это нормальное явление, собака не задохнется, и такое происходит часто. Администрация магазина так же никак не отреагировала на инцидент. Читатели оставили жалобу, сказали, что будут следить, что маловероятно.

Когда пришла горе-хозяйка, ответила, что её собака, что хочет, то и делает. Оттолкнула читательницу, и ушла.

Мало того, что животное получило стресс, так после этого вы туда положите продукты.

Ранее в сети активно обсуждают скандальную ситуацию с народным депутатом Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Евгением Брагаром. Так, эфире одного из телеканалов депутат посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.