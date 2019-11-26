Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед [ Редактировать ]
Владимир Зеленский / Фото: gettyimages
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому электровелосипед.Об этом стало известно из публикации в Twitter генерального директора государственного протокола Эстонии Лаури Бамбус в Twitter.
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По его словам, электрический велосипед был изготовлен эстонской компании Amper.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский охарактеризовал отношения с Россией. А также Зеленский сделал заявление о выборах в США.
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