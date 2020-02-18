Загострення на Донбасі: Володимир Зеленський зробив заяву [ Редактировать ]
Україна має потужні Збройні сили, тож їхня відповідь на ранкову провокацію формувань Російської Федерації була сильною, - таку заяву, за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, зробив президент Зеленський.
За його словами, ситуація на фронті повністю контролюється Збройними силами України і керівником Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком.
"Провокації бувають і наша армія сильно відповіла. Але, не зважаючи на це - ситуація повністю контролюється начальником Генштабу. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс. Тому що лише з сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Курс до того, що ми ідемо до припинення війни і миру. До речі, хотів би виказати співчуття нашому одному загиблому бійцю. І хай наші поранені - все у них буде добре", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.
по теме
Ворожі підрозділи атакували позиції ЗСУ на Донбасі
Ворожі підрозділи намагалися прорвати оборону українських сил та перетнути лінію зіткнення на ділянці в районі Новотошківського, Оріхового, Кримського та Хутора Вільного
Мир на Донбасі: Віктор Медведчук закликав виконати Мінські домовленості
В опозиції вважають, що влада не виконала досягнутих раніше домовленостей, закріплених у комюніке останньої зустрічі лідерів четвірки
Мюнхенська конференція з безпеки може стати майданчиком для пошуку шляху до миру в Україні - Юрій Бойко
Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко вважає, що для цього потрібна політична воля нинішньої влади
На Донбасі продовжуються обстріли
Ситуація на Донбасі навіть на тлі активізації дипломатичних зусиль не зазнала великих змін. Чергові обстріли - це нагадування, зокрема, й учасникам Мюнхенської конференції, що у Європі продовжується справжня війна
Зеленський та Путін обговорили звільнення українців з полону
Володимир Зеленський та Володимир Путін провели сьогодні телефонну розмову. Інформація про це з'явилась удень на сайті президента України