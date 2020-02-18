Україна має потужні Збройні сили, тож їхня відповідь на ранкову провокацію формувань Російської Федерації була сильною, - таку заяву, за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, зробив президент Зеленський.

За його словами, ситуація на фронті повністю контролюється Збройними силами України і керівником Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком.

"Провокації бувають і наша армія сильно відповіла. Але, не зважаючи на це - ситуація повністю контролюється начальником Генштабу. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс. Тому що лише з сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Курс до того, що ми ідемо до припинення війни і миру. До речі, хотів би виказати співчуття нашому одному загиблому бійцю. І хай наші поранені - все у них буде добре", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.