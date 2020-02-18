"Я с тобой": украинский композитор посвятил музыкальное произведение Китаю [ Редактировать ]
Украинский композитор Мирослав Скорик посвятил Китаю свое новое музыкальное произведение "Я с тобой". Об этом сообщает "Синьхуа".
"Песню композитор посвятил китайским медикам, которые борются с эпидемией нового коронавируса (COVID-19), а также всем людям, которые пострадали от вирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Работу над музыкальным произведением Мирослав Скорик закончил во вторник, 17 февраля. На создание композиции ушло десять дней.
На новую мелодию были положены слова на украинском, китайском и английском языках.
Представитель Национальной музыкальной академии Украины (НМАУ) им. П. И. Чайковского, в которой преподает Скорик, сообщил, что в ближайшие дни НМАУ официально представит композицию и организует концерт в поддержку Китая, ведущего борьбу с COVID-19.
Напомним, что от коронавируса уже погибло более 1700 человек, количество зараженных достигло 68,5 тысяч.
Ранее мы писали о том, что вспышка коронавируса в Китае идет на спад.
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