Украинский композитор Мирослав Скорик посвятил Китаю свое новое музыкальное произведение "Я с тобой". Об этом сообщает "Синьхуа".

"Песню композитор посвятил китайским медикам, которые борются с эпидемией нового коронавируса (COVID-19), а также всем людям, которые пострадали от вирусной инфекции", - говорится в сообщении.

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Работу над музыкальным произведением Мирослав Скорик закончил во вторник, 17 февраля. На создание композиции ушло десять дней.

На новую мелодию были положены слова на украинском, китайском и английском языках.

Представитель Национальной музыкальной академии Украины (НМАУ) им. П. И. Чайковского, в которой преподает Скорик, сообщил, что в ближайшие дни НМАУ официально представит композицию и организует концерт в поддержку Китая, ведущего борьбу с COVID-19.

Напомним, что от коронавируса уже погибло более 1700 человек, количество зараженных достигло 68,5 тысяч.

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