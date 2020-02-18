Регина Тодоренко чуть больше года назад родила сына своему супругу Владу Топалову. Новый статус внес коррективы в образ жизни звезды, однако отказываться от путешествий она не хочет и не будет. Сейчас Регина Тодоренко и ее малыш наслаждаются теплом на Мальдивах, сообщает Viva.ua.

Фото: Регина Тодоренко с сыном

Молодая мам поделилась личными лайфхаками о том, как облегчить поездку, если с вами путешествует маленький ребенок.

Путешествие с малышом, которому чуть больше года, – это всегда очень яркая и насыщенная поездка, потому что с ним никогда не знаешь, к чему готовиться. Самое важное – подготовиться психологически, иметь хороший настрой на бодрое, веселое путешествие. Это первое, как мне кажется, что важно уяснить каждой маме, которая хочет и любит путешествовать.

Я мама очень чуткая и уже прекрасно знаю, в чем нуждается наш сын в путешествиях и переездах. Он очень неусидчивый мальчик и пока еще в силу возраста ему сложно долго находиться на одном месте. Так вот, первое, о чем необходимо задуматься – как активно ребенок будет проводить время по время перелета или переезда, потому что как спать нам всем понятно – дети засыпают где угодно, в любой позиции, если хотят спать. А как он будет проводить время активно – вот это важно. Для своего малыша я запаслась водными раскрасками с водным маркером, который не пачкает одежду, не пачкает пальчики, и в самолете ваш ребенок будет занят рисованием хотя бы на какое-то время. Все, что едет, пищит и играет можно взять с собой, например, небольшое фортепиано, если малыш любит брынчать. Здесь стоит понадеяться на крепкие нервы твоих соседей в самолёте. И обязательно взять книжки! Это могут быть книжки-мозаики, книжки со специальными вкладышами, которые интересно рассматривать, трогать, которые развивают мелкую моторику; деревянные пазлы, которые малышу будет удобно раскладывать и складывать. Можно, кстати, взять с собой небольшую пирамидку.

Главное – подкачать спину, потому что я брала с собой 2 рюкзака самого необходимого. Очень важно давать ребенку возможность походить или побегать в самолете, конечно, это не должно быть в зоне турбулентности! В крайнем случае, если малыш совсем разнервничался и не хочет сидеть, а такое у меня бывало, потому что приходилось сидеть 3 часа и тогда на помощь приходят мультфильмы. Я тоже советую их закачать, чтобы не нервировать себя, сидящих рядом пассажиров, а включить малышу мультик, чтобы он успокоился немножко. От одного просмотра мультфильма с его зрением ничего не случится. И с психикой тоже. Главное, чтобы не постоянно пользоваться этим лайфхаком.

В качестве проигрывателя можно использовать не планшет или телефон, а cinemood – это такой проектор, который как раз не портит зрение деток. Да и к тому же, он сам по себе интересен, в нем много кнопочек, а еще плюс там большая библиотека советских мультфильмов, которые также интересны малышам. Вс6 это, конечно, основано на моем личном опыте касательно моего малыша, как я его отвлекаю и как с ним занимаюсь. В чем спать и как сделать место ребенку комфортным, конечно же, тоже безумно важно, особенно если ваш перелет занимает больше 5 часов. Можно обложиться подушками, покрывалами, одеялами, но есть специальные девайсы для совсем маленьких – это коконы. И я советую брать с собой коконы или раскладную люльку. Либо если вам повезет взять места в первом ряду люлька будет специальная, которую предоставляют на борту самолета. Но еще можно использовать специальные надувные пуфики, которые ставятся между сиденьями, создавая одно маленькое спальное место.

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