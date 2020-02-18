Супруга известного украинского блоггера, а с недавнего времени и политического деятеля, Анатолия Шария – Ольга Бондаренко-Шарий, впервые опубликовала трогательное фото малыша на своей странице в Instagram.

Точно таким же фото поделился и сам Анатолий на своей странице в Instagram.

На фото только видно мужа Ольги – Анатолия Шария, который стоит спиной к супруге и держит на руках малыша. О поле, возрасте ребенка женщина не пишет. Поклонники под фото поздравляют родителей и малыша, некоторые интересуются и задают вопросы, но пара пока никак это не комментирует.

Ранее, Ольга не единожды делилась в Instagtam личными фото, где она в положении, но фото с ребенком пока стало первым, как на ее странице так и на странице ее мужа Анатолия.

Напомним, в центре Херсона в ночь на 23 января дотла сгорело офисное помещение политической партии Анаталолия Шария.

Также, народный депутат Анна Скороход, которая была исключена из фракции "Слуга народа", впервые стала мамой.

Подробности ранее сообщали, что звезда шоу-бизнеса, голливудская актриса Мила Йовович родила третьего ребенка.