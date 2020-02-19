Названа причина массового закрытия пунктов приема вторсырья в Украине [ Редактировать ]
Эксперт рассказала, почему в Украине закрываются пункты приема вторсырья
Пункты приема вторсырья в Украине стали закрываться. Это происходит потому что на рынок начало поступать дешевое вторсырье из Европы. При этом в Украине так и не заработал закон о сортировке мусора, сообщает «РБК-Украина».
По словам основательницы общественной организации "Украина без мусора" Евгении Аратовской, стоимость вторсырья постоянно падает. К примеру, если бумага стоила 2,5 гривны за килограмм, то сейчас ее покупают за 1 гривну, или даже за 50 копеек.
Пластиковые бутылки ранее люди сдавали за 8-11 гривен, и предприятие в Фастове могло изготовить из этого синтепон. Сейчас такие бутылки стоят 3-4 гривны.
"Из-за того, что заготовщики за рубежом в Европе получают дофинансирование своей деятельности, они могут нам подарить избыточное вторсырье, и из-за этого наши заготовщики внутри страны оказываются в неконкурентных условиях, рынок просто умирает. Скоро мы будем перерабатывать вторсырье за другие страны, а свое будем продолжать выбрасывать", - подчеркнула эксперт, сообщает «РБК-Украина».
Напомним, в Белой Церкви мужчина начал стрелять по прохожим.
Также, как сообщалось ранее Израилю разрешили ввезти четверть тонны марихуаны.
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