Израилю разрешили ввезти четверть тонны марихуаны [ Редактировать ]
Израиль импортирует из Уганды четверть тонны медицинской марихуаны.
Компания Together Pharma, специализирующаяся на производстве продукции из медицинской марихуаны, получила от министерства здравоохранения разрешение на импорт 250 килограммов марихуаны из Уганды, где у компании имеется собственная ферма, сообщает "Калькалист".
Согласно оценкам, стоимость одной партии составит около 5 миллионов шекелей- это 1460267,58 долларов.
Рыночная цена медицинской марихуаны – 20 шекелей за грамм, стоимость выращивания в Уганде – 0,5 доллара США (1,7 шекеля) за грамм.
Ожидается, что компания воспользуется лицензией уже в текущем квартале, чтобы ликвидировать дефицит, образовавшийся в последнее время на рынке медицинской марихуаны и продуктов из нее в Израиле.
Временная лицензия освободила компанию от необходимости соответствовать израильскому стандарту при условии, что продукция соответствует требованиям иного признанного международного стандарта (США, Евросоюз).
20 марта прошлого года комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал петицию относительно легализации медицинской марихуаны. Также Комитет обратится в Кабмин с предложением внести изменения в перечень наркотических средств, разрешив использования каннабиса в медицинских и исследовательских целях, передает ZN.UA
Как сообщали ранее, корабль с кокаином арестовали у берегов Африки.
Также, напомним 19-летняя студентка распространяла наркотики в Киеве.
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