К приему эвакуированных украинцев из Китая готовы четыре объекта - Минздрав [ Редактировать ]
В среду, 19 февраля, заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль заявил, что для приема эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев готовы все четыре места. Об этом он сообщил во время брифинга.
По его словам, все четыре места находятся в разных городах Украины.
"Есть четыре места дислокации. Учитывая настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев", - заявил Коваль.
Ранее в пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.
Известно, что прибывших из Китая на 14 дней поместят на карантин.
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