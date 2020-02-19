Інтернетом шириться багато чуток про це. І в різних регіонах щодня спалахують протести. Люди вже блокували медзаклади на Львівщині, Тернопільщині.

І от сьогодні - знову Львівщина. Цього разу перекрили під'їзди до госпіталю у Винниках. Там побувала Христина Гашенко.

Місто Винники. Львівський обласний госпіталь ветеранів війн і репресованих. Частину пацієнтів тут виписують. Про евакуацію повідомили й Андрія Івановського. Від учора він лікує тут серце.

"Казали, що треба ходячих виписують по хатам, а лежачих по інших лікарнях", - говорить Андрій Івановський, пацієнт Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих.

У медзакладі проводять навчання у разі, якщо на Львівщині зафіксують випадок захворювання на коронавірус. Почувши про це, місцеві жителі заблокували шинами в'їзд на територію госпіталю. Люди припускають: тут евакуйовані з Китаю українці та іноземці відбуватимуть карантин.

"Жодної умови для таких хворих, добре якщо вони всі будуть здорові, а якщо одна людина захворіє, у нас є умови якими вони можуть забезпечити людей не можуть. А лікарів забезпечити, а медперсонал?" - говорить Ірина, жителька міста Винники.

"Ізольовані умови, саме слова вам говорить що таке коронавірус де кругом садок, школа, живі масиви для інфікованих людей має бути особлива апаратура і ліки і все", - говорить Богдана, жителька міста Винники.

Медики кажуть, проводили навчання.

"У нас залишаються майже усі пацієнти, ми не збираємося нікого нікуди переводити, ті навчання треба було проводити два тижні тому. Так ми повинні вчитися, але не в переддень прильоту літака", - говорить Світлана Морочко, завідувачка четвертого терапевтичного відділення Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих.

Підготувати два медзаклади у кожній області для імовірного лікування хворих на коронавірус - вимога Міністерства охорони здоров'я, пояснюють у обладміністрації. На Львівщині, окрім госпіталю, визначили ще й обласну інфекційну лікарню. Однак навчання там ще не проводили.

"Проведено аналіз, визначено ту кількість, які можуть відпущена додому або та кількість пацієнтів, яких передбачалась виписка на сьогодні. Ті, в кого передбачалась виписки, були виписані, ті, хто можуть бути переведені в інші заходи цивільним транспортом, визначені, в які закладі вони можуть бути переведені", - говорить Андрій Васьків, в.о. директора Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації.

В облдержадміністрації запевняють: наразі не знають, чи привезуть евакуйованих на Львівщину.

"Ми не маємо підтвердженої інформації чи інших розпоряджених документів, які говорять про те, що у виниківському госпіталі буде відбуватися поселення наголошую здорових українців", - говорить Іван Собко, заступник голови Львівської обласної держадміністрації.

Обласні чиновники кажуть - аеропорт Львова, як і Києва, готовий прийняти борт з евакуйованими з Уханя.