Понад шість сотень поправок до законопроєкту про ринок землі встигли розглянути народні депутати. Усього зауважень трохи більше як чотири тисячі. Та окрім земельного законопроєкту депутати почали говорити про перший звіт уряду, слухати прем'єра планують у п'ятницю. Подробиці - далі.

Депутати… кожен утупився у свій телефон. А на порядку денному - шоста сотня поправок до законопроєкту про ринок землі. Спікер, періодично жартома дорікає опозиції за "надубльовані зауваження".

"Скажіть, будь ласка, трохи схожі правки, бувають, да? Можем ставити на голосування?"

А в опозиції кажуть: поправки подали не з примхи - керуються бажанням удосконалити документ.

"Ми дійсно подали велику кількість правок, і ми переслідували цим дві мети - зробити більш якісним цей законопроект, друге - беручи до уваги, що ми проти його прийняття - щоб під час його прийняття все ж таки прокинулась совість у "Слуг народу". Якщо слуги народу хочуть розблокувати роботу парламенту є два шляхи: перше - відкликати цей законопроект, піти на референдум, і друге - голова ВР може оголосити позачергове засідання, на якому розглядати будь-яке питання", - говорить Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Це надто серйозний закон, і він надто недосконалий. Він не дає відповіді на питання що людям робити у дуже багатьох ситуаціях. І це - спосіб і демонстрація опозиційної діяльності, якщо влада ігнорує будь-які здорові пропозиції", - говорить Вікторія Сюмар, народний депутат, "Європейська Солідарність".

"Мы внесли 3299 правок, мы настаивали,, чтобы правки были рассмотрены, независимо от результата текущего голосования. Мы уже прошли десятки правок, ни одна из них неудовлетворена, но мы настаиваем на том, что правки будут расмотрены. Мы считаем, что должны быть использованы все предусмотренные законом средства и методы для того, чтобы не допустить принятия этого закона, потому что запускать рынок земли без проведения референдума нельзя", - говорить Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

А між поправками народні обранці обговорюють звіт уряду. 380 сторінок уже в депутатів.

"Я сьогодні почув в кулуарах, що Гончарук заплатив за цей звіт приватній компанії цифру 84 тисячі гривень. Це шок і абсолютний брєд. Він є керівником багатьох міністерств, там працює людей набагато більше, ніж у Верховній Раді, і вони не спромоглися зробити цей документ своїми руками, і вони заплатили комусь за те, щоб їм це зробили. То це чий звіт?" - говорить Володимир Кабаченко, народний депутат, "Батьківщина".

"Ми вже 6 років живемо стратегіям, далі що? Де втілення в життя стратегії? А от що колись буде проведено, протягом чотирьох років, у 44 закладах фахової передвищої освіти буде втілюватись експеримент із впровадження дуальної освіти! Перепрошую, не треба на цього писати", - говорить Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу".

В опозиції кажуть: тексту - купа, конкретики обмаль. Багато про перспективи, і мало - про найближчі кроки. Утім "слуги народу" прем'єра захищають: мовляв, кабмін пропрацював лише п'ять місяців.

"Є певні цифри, які свідчать про макроекономічну стабільність в державі, в першу чергу це інфляція, курс гривні. З іншого боку - ми бачимо і негативні показники. Падіння промислового виробництва - тільки лінивий з опозиції не говорить про це, Однак перше і друге - це не є результати роботи уряду, бо уряд пропрацював небагато, і говорити про те, що він за чотири місяці вплинув на макроекономічну стабільність, або вплинув на падіння обсягів промислового виробництва - це неправда", - говорить Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга народу".

"Коли ми побачили програму дій уряду: мільйони робочих місць, 50 млрд інвестицій, 40% зростання ВВП, і порівняли з тим, що вони роблять зараз, то стало зрозуміло, що вони глянули на стелю і написали звідти. І в цьому пів кілограма макулатури промисловість згадувалась лише два рази, їм абсолютно не зрозуміло, що робити з економікою, вони не знають, що робити, і толку з них не буде. Тому, щоб вони там не написали, яку б яскраву презентацію не зробили - це не має нічого спільного з реальним сектором економіки, з підприємствами, їх підтримкою, і створенням нових робочих місць. Тому наша позиція не змінилась: уряд, який провалив і заганяє нашу країну в економічну прірву - має бути відставленим", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

"Пів року уряд в кабінетах, але нічого не зроблено, це викликає сум. Я сподіваюсь, що президент зеленський сам особисто уважно прочитає цей документ і дасть йому оцінку. не може бути такого, щоб уряд, який працював пів року взагалі нічого не зробив тому ми будемо наполягати на відставці уряду, як ми і робили це раніше, тому що ми вважаємо, що не вирішуються найголовніші проблеми, які стоять перед Україною. Перше - це мир, не встановлюється мир. Друга проблема - це тарифи. заборгованість, як ви знаєте, за послуги ЖКГ на минулий рік сягнула 64 млрд грн, 2016 року вона була 6,5, тому в 10 разів більше, в минулому році вона зросла майже на 6 відсотків", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

А почути звіт нардепи планують у п'ятницю. Тоді ж і буде нагода поставити прем'єру запитання. Щоправда, часу на це відвели небагато. На розмову з главою уряду виділено одну годину.