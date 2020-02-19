В среду, 19 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на борт самолета SkyUp, который выполняет специальный рейс из Китая в Украину, сели 73 пассажира, четырем отказали в эвакуации. Об этом сообщает Правительственный портал.

По его словам, трех украинцев и одну иностранку не пропустили на этапе осмотра китайскими медиками. Они находятся в Ухане под наблюдением китайских врачей. Украинские консулы с ними на связи.

Остальных украинцев и иностранцев еще раз проверили украинские медики, сопровождающие этот рейс.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. У правительства есть четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - заявил Ляшко.

Ранее в пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.

Известно, что прибывших из Китая на 14 дней поместят на карантин.

Ранее мы сообщали о том, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца.