Эвакуация из Китая: на борт самолета не пустили четырех человек [ Редактировать ]
В среду, 19 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на борт самолета SkyUp, который выполняет специальный рейс из Китая в Украину, сели 73 пассажира, четырем отказали в эвакуации. Об этом сообщает Правительственный портал.
По его словам, трех украинцев и одну иностранку не пропустили на этапе осмотра китайскими медиками. Они находятся в Ухане под наблюдением китайских врачей. Украинские консулы с ними на связи.
Остальных украинцев и иностранцев еще раз проверили украинские медики, сопровождающие этот рейс.
"Эвакуация проходит в штатном режиме. У правительства есть четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - заявил Ляшко.
Ранее в пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.
Известно, что прибывших из Китая на 14 дней поместят на карантин.
Ранее мы сообщали о том, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца.
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