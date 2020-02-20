В четверг, 20 февраля, в Украине приземлится рейс с эвакуированными украинцами из Уханя. Их всех поместят в карантин на 14 суток.

Аэропорт в Борисполе заявил о посадке у себя, но на онлайн-радаре можно увидеть, что самолет движется в Харьков. В аэропорту Харькова уже приехали медики в защитных костюмах. Об этом рассказала харьковская журналистка Татьяна Доцяк в своем Facebook.

"На выезде на взлетную полосу три "скорых", экипаж в защитных костюмах. Только прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь", - написала харьковская журналистка.

Но, на сайте "Борисполя" сообщалось, что самолет уже приземлился. В терминале журналист "Страны" сделал фото, и оба с разными данными - что рейс задерживается до 8:10 и что уже сел.

В данный момент, самолет пошел на десятый круг в Харьковской области.

Ранее в пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.

Известно, что прибывших из Китая на 14 дней поместят на карантин.

Ранее мы сообщали о том, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца.