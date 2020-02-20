Самолет в эвакуированными украинцам летит в Киев [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, в Украину вернулись эвакуированные украинцы из Уханя. Их всех отправят на карантин на 14 суток.
Самолет с людьми кружил долгое время над Харьковом, который затянуло туманом. Людей планируют отправить в санаторий УМВД в Новых Санжарах, Полтавской области.
Однако, самолет изменил направление и движется в сторону Киева. Судно должно прилететь в аэропорт "Борисполь" под Киевом.
На онлайн-табло появилась информация о том, что прибытие состоится в 09:37.
Ранее в аэропорт Харькова приехали медики в защитных костюмах.В пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.
Известно, что прибывших из Китая на 14 дней поместят на карантин.
Ранее мы сообщали о том, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца.
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