В четверг, 20 февраля, в Украину вернулись эвакуированные украинцы из Уханя. Их всех отправят на карантин на 14 суток.

Самолет с людьми кружил долгое время над Харьковом, который затянуло туманом. Людей планируют отправить в санаторий УМВД в Новых Санжарах, Полтавской области.

Однако, самолет изменил направление и движется в сторону Киева. Судно должно прилететь в аэропорт "Борисполь" под Киевом.

На онлайн-табло появилась информация о том, что прибытие состоится в 09:37.

Ранее в аэропорт Харькова приехали медики в защитных костюмах.В пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.

Известно, что прибывших из Китая на 14 дней поместят на карантин.

Ранее мы сообщали о том, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца.