В четверг, 20 февраля, под Полтавой произошли массовые столкновения. Местные жители устроили протесты против того, чтобы в медицинском центре "Новые Санжары" размещали украинцев из Уханя. Об этом сообщают местные СМИ.

Местные жители узнали, что в соседний медицинский центр планируют отправить на карантин украинцев из Китая. Они утверждают, что учреждение не подстроено под карантин.

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Протестующие решили заблокировать дорогу до центра. Они проведут внеочередную сессию, на которую пригласили представителя Службы безопасности Украины.

На выезде из Новых Санжар произошли столкновения между местными и сотрудниками правоохранительных органов. Полиция задержала нескольких участников акции.

В пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.

Известно, что прибывших из Китая на 14 дней поместят на карантин.