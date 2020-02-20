Массовые протесты в Новых Санжарах: люди заблокировали дорогу [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, под Полтавой произошли массовые столкновения. Местные жители устроили протесты против того, чтобы в медицинском центре "Новые Санжары" размещали украинцев из Уханя. Об этом сообщают местные СМИ.
Местные жители узнали, что в соседний медицинский центр планируют отправить на карантин украинцев из Китая. Они утверждают, что учреждение не подстроено под карантин.
Протестующие решили заблокировать дорогу до центра. Они проведут внеочередную сессию, на которую пригласили представителя Службы безопасности Украины.
На выезде из Новых Санжар произошли столкновения между местными и сотрудниками правоохранительных органов. Полиция задержала нескольких участников акции.
В пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.
Известно, что прибывших из Китая на 14 дней поместят на карантин.
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