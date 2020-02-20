В четверг, 20 февраля, в центре Киева запланированы акции в честь событий, произошедших на Майдане в 2014 году. В связи с чем полиция усилила меры безопасности на время проведения массовых мероприятий, сообщает "Информатор".

Правоохранители в усиленном режиме следят за правопорядком в центре Киева.

Накануне в Киевскую городскую государственную администрацию поступило несколько заявок о проведении массовых мероприятий в центральной части города.

"Все сегодняшние акции связаны с годовщиной событий Майдана 2014 года. За правопорядком в центре столицы будут следить работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ДСНС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога. Кроме того, созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности, соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Кроме того, в четверг во многих областях Украины прокатилась волна протестов, вызванная негодованием людей по поводу эвакуации людей из Уханя, где зверствует коронавирус. Так, в Полтавской области люди устроили потасовки и массовые протесты в Новых Санжарах, заблокировав дорогу.