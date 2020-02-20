У тому бою загинув один український військовий, п'ятеро були поранені

Наслідки масованих обстрілів на Луганщині продемонстрував штаб ООС. Нагадаю, два дні тому вранці окупанти відкрили вогонь по позиціях армійців поблизу Попасної, Оріхового та Новотошківського.

Військові показали осколки від артилерійських снарядів 152 калібру, на місці влучань - численні вирви. Було пошкоджено 400 метрів лінії електропередач, знеструмлено лікарню.

У тому бою загинув один український військовий, п'ятеро були поранені.