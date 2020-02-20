Нашестя сарани у Африці загрожує масовим голодом [ Редактировать ]
Від нашестя сарани потерпає східна і центральна Африка. Комахи винищили тисячі гектарів посівів. Борються зі шкідниками, розпиляючи пестициди з літаків. Та й це допомагає ненадовго.
Найбільше потерпають Сомалі, Ефіопія, Кенія і Південний Судан. У цих країнах пошесть стала найбільшою за останні 70 років. ООН застерігає, що лихо може призвести до масового голоду.
"Коли з'явилася сарана, ми повідомили у профільну службу. Поля одразу обробили хімікатами. Деякі комахи загинули, та більшість - перемістилася в інші місця. Навіть до нас у будинки лізуть. На землі їх небагато, а от у повітрі тисячі", - говорить Мвенде Кіманзі, фермерка з Кенії.
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