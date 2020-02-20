Від нашестя сарани потерпає східна і центральна Африка. Комахи винищили тисячі гектарів посівів. Борються зі шкідниками, розпиляючи пестициди з літаків. Та й це допомагає ненадовго.

Найбільше потерпають Сомалі, Ефіопія, Кенія і Південний Судан. У цих країнах пошесть стала найбільшою за останні 70 років. ООН застерігає, що лихо може призвести до масового голоду.

"Коли з'явилася сарана, ми повідомили у профільну службу. Поля одразу обробили хімікатами. Деякі комахи загинули, та більшість - перемістилася в інші місця. Навіть до нас у будинки лізуть. На землі їх небагато, а от у повітрі тисячі", - говорить Мвенде Кіманзі, фермерка з Кенії.