Мать родит ребенка для своей дочери [ Редактировать ]
В Англии, в городе Норидж, 39-летняя женщина согласилась выносить и родить собственного внука. Об этом сообщает издание Metro.
21-летняя старшая дочь Жасмин Боули в детстве пережила рак. Из-за саркомы Юинга девушке в семилетнем возрасте удалили яичники и фаллопиевы трубы. Кроме того, из-за лучевой терапии, ее матка была сильно повреждена.
Боули пыталась восстановить репродуктивные функции матки с помощью заместительной гормональной терапии, но она не помогла.
Девушка приняла решение воспользоваться помощью суррогатной матери и рассказала об этом своему партнеру 27-летнему Дэниелу Беллу и матери Сабрине.
Неожиданно мать девушки вызвалась выносить и родить собственного внука. Ребенок будет зачат с помощью искусственного оплодотворения.
Англичанка отметила, что ее решение поддержали все близкие. Также она уточнила, что у нее четверо здоровых детей, поэтому она не волнуется из-за поздней беременности.
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