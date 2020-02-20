Вкусная пища опасна для мозга - ученые [ Редактировать ]
Вкусная еда вредна для мозга. Такое заявление сделали ученые из США, Австралии и Великобритании. Об этом сообщает MedicalXpress.
Исследование прошли 110 добровольцев в возрасте от 20 лет и выше.
Участников эксперимента разделили на две группы. Одна группа в течение недели питалась обычными продуктами, а вторая - употребляла еду с высоким содержанием жиров и углеводов, в том числе сахар.
Спустя неделю все добровольцы ответили, наслаждались ли они едой и прошли тест на память.
Так, частое употребление вкусной, но вредной пищи с высоким содержанием жира и углеводов меняет работу гиппокампа. Его свойства меняются таким образом, что человеку становиться трудно вернуться к обычной еде.
Оказалось, что употребление нездоровой пищи уже за неделю ухудшает память. Работа гиппокампа у них была искажена таким образом, что они не чувствовали сытости и объедались. Практически все участники эксперимента отметили, что получали удовольствие от вредной пищи, что усложняет отказ от нее.
Ранее сообщалось, почему ежедневно нужно есть шоколад, а также какой завтрак приводит к развитию рака.
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