В четверг, 20 февраля, появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая осталась в Ухане. Она не смогла сесть на рейс из-за того, что на борт отказались брать собаку.

Девушка рассказала, что ей позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал взять эту ситуацию под личный контроль.

Шпица Мишеля запретили вывозить китайские власти. Китайская сторона позволила выехать только людям, и запретила вывозить животных.

"Не пускать собаку на борт – это требование китайской стороны, ведь животные – также переносчики вируса", – рассказал временный поверенный Украины в КНР Виктор Пономарев.

Читайте также Гончарук экстренно вылетел в Новые Санжары из-за обострения ситуации

"Ей предлагали разместить шпица в гостинице для собак, все расходы оплатили бы, и доставить его в Украину, когда карантин закончится. Но владелица отказала и сказала, что останется вместе с шпицем в Китае", – отметил дипломат.

Напомним, что прибывших разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.

Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.