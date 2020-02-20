Взял на свой контроль: Зеленский лично позвонил украинке в Китай [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая осталась в Ухане. Она не смогла сесть на рейс из-за того, что на борт отказались брать собаку.
Девушка рассказала, что ей позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал взять эту ситуацию под личный контроль.
Шпица Мишеля запретили вывозить китайские власти. Китайская сторона позволила выехать только людям, и запретила вывозить животных.
"Не пускать собаку на борт – это требование китайской стороны, ведь животные – также переносчики вируса", – рассказал временный поверенный Украины в КНР Виктор Пономарев.
"Ей предлагали разместить шпица в гостинице для собак, все расходы оплатили бы, и доставить его в Украину, когда карантин закончится. Но владелица отказала и сказала, что останется вместе с шпицем в Китае", – отметил дипломат.
Напомним, что прибывших разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.
Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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