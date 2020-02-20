Гончарук экстренно вылетел в Новые Санжары из-за обострения ситуации [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что он экстренно вылетает в Новые Санжары под Полтавой. Туда привезут украинцев с Китая и там же будет работать штаб правительства. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
"Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства работать в Новых Санжарах", - написал Гончарук.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая также экстренно вылетела в Новые Санжары вместе с премьером.
"Вместе с Алексеем Гончаруком вылетаем в Новые Санжары проверить ситуацию. Сделаем все, чтобы наши люди чувствовали себя защищенными", - говорится в сообщении.
45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица доставят под охраной полиции на территорию медицинского центра.
Так, в Полтавской области полиция начала оттеснять митингующих, которые настроены против прибывших украинцев.
Напомним, что прибывших разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.
Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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