Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что лично будет принимать участие в карантине, на который отправили украинцев из Уханя. Об этом она сообщила в эфире одного из телеканалов.

Она рассказала, что будет руководить ведомством с помощью видеосвязи в санатории села Новые Санжары.

"Я буду на постоянной связи с министерством. Постоянно все замы в министерстве будут работать. У меня есть телефон, у меня есть скайп. Мы будем проводить совещания и министерство не останется без руководства", - поделилась она.

Она подчеркнула, что ее прибывание в санатории будет гарантией того, что власть приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности.