Скалецкая отправилась на карантин вместе с эвакуированными [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что лично будет принимать участие в карантине, на который отправили украинцев из Уханя. Об этом она сообщила в эфире одного из телеканалов.
Она рассказала, что будет руководить ведомством с помощью видеосвязи в санатории села Новые Санжары.
"Я буду на постоянной связи с министерством. Постоянно все замы в министерстве будут работать. У меня есть телефон, у меня есть скайп. Мы будем проводить совещания и министерство не останется без руководства", - поделилась она.
Она подчеркнула, что ее прибывание в санатории будет гарантией того, что власть приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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