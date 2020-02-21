Гончарук пояснив, чому приховували евакуацію українців до Нових Санжар [ Редактировать ]
Мешканців Нових Санжар не повідомили про приїзд евакуйованих громадян з Китаю з міркувань безпеки, - заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Водночас, додав: ситуація у селищі під контролем уряду і підстав для паніки немає.
Усіх евакуйованих доправили в санаторій Національної Гвардії у Нових Санжарах і розмістили у номерах.
"Зараз усі люди, які були евакуйовані - вони здорові. Тобто, немає підстав вважати, що вони мають захворювання. Зараз закінчуються останні технічні приготування і організаційні заходи для того, щоб люди могли комфортно розміститися. Ми перевірили і поспілкувалися з людьми, які перебувають у корпусах, перевірили і переконалися у тому, що вони забезпечені, що вони в теплі і забезпечені усім необхідним, харчуванням", - зазначив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
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