Весной 2020 года должен пройти новый обмен пленными, где Украине должны вернуть 200 граждан. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Голос Америки".

Украина работает над тем, чтобы изменить минские договоренности, поскольку они "исчерпали себя и требуют перемен".

"Сейчас 2020-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – отметил Пристайко.

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Также, он рассказал, что они планируют завершить процесс обмена "всех на всех".

"Сегодня идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек", - сказал Пристайко.

Ранее мы писали о том, что Украина и Россия начали переговоры по обмену пленными.

Напомним, еще 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Позже, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными. А уже 29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке к обмену.

4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года. Уже 7 января, стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.