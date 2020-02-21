У США призначили прокурора у справах України [ Редактировать ]
У США призначили прокурора, який займатиметься усіма питаннями у справах України. Мін'юст віддав цю посаду Річарду Донах'ю, який раніше був помічником прокурора США. Про це повідомляє CNN.
Які саме справи будуть у компетенції новопризначеного чиновника - поки не уточнюють. Відомо, що Донах'ю буде координувати та вирішувати будь-які питання стосовно України, зокрема, відкриття нових розслідувань і розширення тих, що вже є.
Донах'ю призначили ще минулого місяця, але відомо про це стало тільки зараз.
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