У США призначили прокурора, який займатиметься усіма питаннями у справах України. Мін'юст віддав цю посаду Річарду Донах'ю, який раніше був помічником прокурора США. Про це повідомляє CNN.

Які саме справи будуть у компетенції новопризначеного чиновника - поки не уточнюють. Відомо, що Донах'ю буде координувати та вирішувати будь-які питання стосовно України, зокрема, відкриття нових розслідувань і розширення тих, що вже є.

Донах'ю призначили ще минулого місяця, але відомо про це стало тільки зараз.